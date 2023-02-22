Как бессвязная речь диктатора ошеломила провоенное сообщество РФ и почему победа Украины снизит «белорусскую угрозу» для НАТО — анализ ISW 22 февраля, 09:03 Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля (Фото:Sputnik/Maxim Blinov/Kremlin via REUTERS)

Вместо того чтобы очертить новые цели войны против Украины, российский диктатор Владимир Путин в своей новой речи лишь повторил старые тезисы и попытался вернуть в повестку дня ядерный шантаж.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны за минувшие сутки.

В своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин не сформулировал конкретные намерения или цели войны против Украины, но вместо этого усилил несколько старых риторических линий, с помощью которых пытается выиграть время и пространство для затяжной войны.

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Среди таких уже известных тезисов диктатора:

абсурдное заявление о том, что РФ начала « специальную военную операцию» якобы для того, чтобы защитить жителей Донбасса и людей на «исторических землях» России, обеспечить безопасность РФ, устранить мнимую угрозу, исходящую от украинского якобы « неонацистского» режима;

специальную военную операцию» якобы для того, чтобы защитить жителей Донбасса и людей на «исторических землях» России, обеспечить безопасность РФ, устранить мнимую угрозу, исходящую от украинского неонацистского» режима; яростные обвинения « коллективного Запада» в вооружении Украины, мнимом размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ и якобы развязании « войны против России»,

коллективного Запада» в вооружении Украины, мнимом размещении баз и биолабораторий вблизи российских границ и якобы развязании войны против России», ложные сравнения ВСУ с различными нацистскими подразделениями.

В ISW напоминают, что Путин мог бы использовать это обращение, чтобы сформулировать новые цели войны и средства их достижения — например, объявить еще одну волну формальной «частичной мобилизации», официально назвать войной «специальную военную операцию» или более конкретно объявить о дополнительных шагах по мобилизации российского военно-промышленного комплекса (ВПК). «Вместо этого Путин сказал по сути очень мало», — констатируют аналитики.

Заявление Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), возможно, было сделано того, чтобы вновь вернуть ядерную риторику в информационное пространство — и тем самым отвлечь от общей бессодержательности остальной части речи. ISW ранее оценивал, что Кремль использует ядерную риторику в качестве информационной операции, чтобы воспрепятствовать Украине и Западу, дав России возможность компенсировать военные неудачи. Однако после речи Путина аналитики ISW продолжают считать, что Россия не будет применять ядерное оружие в Украине или против НАТО.

ISW также оценил реакцию на речь Путина в России: многие российские «военкоры» и блогеры осудили неспособность Путина использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер ее поддержки или же привлечения к ответственности чиновников РФ за многочисленные военные неудачи России на поле боя. Ряд военкоров раскритиковали выступление Путина как шаблонное и малозначимое (включая Игоря Гиркина), другие заявили, что хотя приостановка участия России в СНВ политически символична, она не улучшит ситуацию для армии РФ на поле боя. Еще один российский «военкор» заявил, что «Путин как политик — труп» и «не способен ни дать оценку ситуации, ни выделить базовые противоречия, ни предложить адекватное решение проблем», а также назвал диктатора главной проблемой, которая «стояла перед нами на трибуне». Отсутствовавший среди слушателей речи спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что не смотрел выступление Путина в прямом эфире, потому что был «слишком занят» проблемой снабжения вагнеровцевбоеприпасами.

Отдельно Институт изучения войны комментирует обнародованную западными СМИ информацию о документе с планами России установить контроль над Беларусью до 2030 года. Журналисты не стали публиковать сам документ, чтобы не компрометировать свои источники. Хотя ISW не может подтвердить существование или содержание этого документа, но опубликованные выводы журналистов о том, что в этой стратегии РФ планирует различные направления поэтапной военного, политического, экономического и культурного поглощения Беларуси через Союзное государство согласуются с прежними оценками ISW о стратегических целях Кремля в отношении Минска.

В НАТО должны серьезно подготовиться к возможным будущим реалиям того, что Беларусь окажется полностью подконтрольной России, считают аналитики. Они прогнозируют, что Путин, скорее всего, добьется значительных успехов в установлении «сюзеренитета» России над Беларусью, независимо от исхода его вторжения в Украину. Вероятные постоянные успехи в давлении России на Беларусь поставят Запад перед выбором того, что делать с потенциальным будущим ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Запад позволит Путину сохранить свои нынешние завоевания в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать оккупированные белорусские и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО. Однако в качестве альтернативы Запад мог бы добиться таких условий, при которых территориально единая и свободная Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной ею Беларуси. Такое сценарий будущего является более предпочтительным для Альянса в долгосрочной перспективе, однако требует от Запада немедленных и решительных действий уже сейчас, чтобы дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории. «Чрезвычайно маловероятно, что Запад сможет победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину», — делают вывод эксперты ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

после поездки в Киев президент США Джо Байден выступил 21 февраля с речью в Варшаве, в которой подтвердил поддержку Украины со стороны США и НАТО;



секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И 21 февраля встретились в Москве, чтобы обсудить углубление китайско-российского сотрудничества;

The Financial Times сообщила, что международные компании Евгения Пригожина продолжают получать сотни миллионов долларов прибыли, несмотря на давние западные санкции;

сообщила, что международные компании Евгения Пригожина продолжают получать сотни миллионов долларов прибыли, несмотря на давние западные санкции; российские войска продолжают ограниченные атаки северо-западнее Сватово и в районе Кременной; также сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку возле Кременной;

войска РФ продолжают наращивать тактические успехи в районе Бахмута и ведут атаки в районе Авдеевки;

по данным Украины, российские войска продолжают возводить укрепления в тыловых районах на юге Украины;

Путин еще больше расширил нереалистичные обещания льгот для российских военных в своем обращении к Федеральному собранию РФ.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW