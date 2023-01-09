В Никополе в результате пожара погибла маленькая девочка, еще двое детей госпитализированы 9 января, 04:54 Пожарные тушат пожар в Никополе (Фото:ГСЧС)

В воскресенье, 8 января, на улице Добролюбова города Никополь Никопольского района произошел пожар в одной из квартир многоэтажки.

Спасатели сообщили, что в квартире жили двое взрослых и трое детей. Девочка 2019 года рождения во время прибытия пожарных находилась без сознания. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

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Также во время пожара получили травмы и госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Согласно предварительному диагнозу — отравление продуктами горения.

Фото: ГСЧС

К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.