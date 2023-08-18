Если школьник не выспался из-за ночной тревоги, не стоит заставлять его идти на первый урок — Лисовый 18 августа, 16:11 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Если школьник или школьница из-за воздушных тревог ночью не выспался и чувствует себя уставшим, не нужно заставлять его идти на первый урок. Такое мнение высказал министр образования и науки Оксен Лисовой у себя в Facebook в пятницу, 18 августа.

По мнению Лисового, в этом случае нормально пропустить занятие и догнать эту тему позже, в частности, на платформе Всеукраинской школы онлайн.



«Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Порой взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уж говорить о школьниках», — отметил он.



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Министр добавил, что если ученик или ученица пропустили самостоятельную или контрольную, им нужно дать возможность досдать работу, а в образовательном процессе в целом делать акцент «на главном, используя все преимущества академической свободы».

Лисовой также ответил на вопрос, что делать, если учитель ведет урок дистанционно и у него началась тревога, а у детей в классе — нет. По словам главы Минобразования, учитель должен прервать занятие и идти в укрытие, где по возможности продолжить урок, потому что безопасность — превыше всего.

«Почему я подчеркиваю это? Потому что этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье — и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время ни было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга», — написал Лисовой.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что образовательный процесс в Украине начнется с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

В Минобразования говорили, что учебный процесс будет в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном.