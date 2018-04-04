Ребенок, которого пьяная мать бросила в Николаеве с моста, вышел из комы

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Ребенка спасли патрульные и случайные прохожие
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Ребенка спасли патрульные и случайные прохожие

В Николаеве вышел из комы 9-месячный мальчик, которого пьяная мать бросила с моста в реку.

Ребенка тогда вытащили из ледяной воды сотрудники патрульной полиции и случайные очевидцы.

Как сообщает ТСН, мальчик пришел в себя и уже начал самостоятельно дышать.

При этом отмечается, что в коме малыш пролежал неделю.

Матери за покушение на жизнь собственного ребенка теперь грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные спасли ребенка, которого пьяная мать сбросила с моста.

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