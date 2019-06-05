Ребенка в Переяславе-Хмельницком могли убить из мелкокалиберной винтовки — ГБР Вчера, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Татьяна Тлявова/Facebook В убийстве ребенка подозревают двух полицейских Татьяна Тлявова/Facebook

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что убийство пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком могли совершить с применением мелкокалиберной винтовки.

Об этом сообщает Укринформ.

«Шли ли подозреваемые на содействие органам предварительного расследования? К моменту пребывания в суде и избрания меры пресечения никакого содействия или умысла способствовать не было. Вина не признавалась, показания не предоставлялись», — сказал директор ГБР.



По его словам у подозреваемых были проведены неотложные обыски, как и у лиц, которые могли быть причастны к сокрытию.

«К сожалению, это не привело ни к какому результату. На сегодня нами проводятся постоянные следственные и оперативные действия, чтобы установить местонахождение винтовки», — сказал он.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня он умер в больнице. 5 июня его похоронили.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.