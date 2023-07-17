Сырский показал видео реального боя ВСУ с российскими оккупантами под Кременной 17 июля, 16:11 Украинские военные приняли бой в районе Кременной (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео реального боя Сил обороны Украины против российских оккупантов.

По его словам, бой приняли бойцы Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Кременной Луганской области.

«Наши воины отражают все попытки противника атаковать», — уточнил Сырский.

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Он назвал действия военнослужащих «уверенной и профессиональной работой».

На видео видно, что бой происходит при поддержке танка. Военные стреляют из укрепленного окопа.

В конце июня боец Легиона Свободы Руслан Андрийко заявил, что в Луганской области возле Кременной начались активные штурмовые действия армии РФ, но они не имеют успеха.

Позже стало известно, что оккупанты усложняют процедуру въезда в Луганскую область из России, устраивают тщательные обыски для людей с украинским паспортом.