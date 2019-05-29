Реальная занятость. Что изменит новая классификация профессий в Украине Вчера, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Unsplash/chuttersnap Документ систематизирует наименования профессий Unsplash/chuttersnap

В Министерстве экономического развития и торговли готовят новый классификатор профессий.

Это позволит более точно отслеживать реальную занятость и прогнозировать потребность в кадрах, государственный заказ и уровень безработицы.



В зависимости от возраста, образования и сектора экономики, отметил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Напомним, классификатор профессий применяют все работодатели. Документ систематизирует наименования профессий.

Абитуриент сам должен позаботиться о своем образовании, чтобы соответствовать рынку труда

Чиновники пытаются классифицировать профессии, однако их названия нужно сделать более гибкими, ведь рынок быстро меняется. Такое мнение в эфире Радио НВ выразил территориальный директор кадровой компании ANCOR Ukraine Юрий Перч.

По его словам, абитуриент сам должен позаботиться о своем образовании, чтобы соответствовать рынку труда. И параллельно с теориями устроить себе практические занятия. Также важно в течение всей жизни заниматься самообразованием, подчеркнул специалист.

«Люди занимаются тем, что они зарабатывают деньги во всем мире. Они не заняты решением рыночных проблем на рынке труда. Они заняты тем, что обеспечивают свою рентабельность и "продают дипломы". Если туда вступает государство, или вводит некую классификацию, – это двойная бюрократия. Это я говорю о коммерческих вузах, а некоммерческие вузы – это вообще полумертвые создания», – отметил Перч.

Средств недостаточно

Средств, которые вкладывают в систему профессионального образования, для решения проблем недостаточно. Поскольку многие годы она была недофинансирована. Говорит эксперт группы образование Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин.

В комментарии Радио НВ он подчеркнул, что государство может регулировать объем государственного заказа, впрочем, не может заставлять выпускников школ выбирать определенные профессии.

В мире идет тенденция сокращения рабочих мест в рабочих профессиях

Дуальное образование – это лишь один из инструментов, как улучшить взаимодействие педагогов с кадровиками, говорит он. К тому же, пригодна не для всех специальностей.

«По рабочим профессиям сегодня есть дефицит, но трудно спрогнозировать, насколько долго будет этот дефицит. Потому что в мире идет тенденция сокращения рабочих мест, требующих неквалифицированного труда за счет автоматизации, внедрения современных информационных технологий», – отметил Бахрушин.

Практическое обучение

Чтобы решить проблему несоответствия высшего образования потребностям рынка труда, необходимо менять не только классификацию, а содержание образовательных программ, делать их практическими. Чтобы студенты учились не только специализации, а «учились учиться», отметила в комментарии НВ руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Юлия Дрожжина.

С получением диплома процесс обучения не заканчивается

Несколько лет подряд наибольшей популярностью среди студентов пользуются юриспруденция, филология, бухгалтерия. Ведь миф, что эти профессии наиболее оплачиваемые и наиболее пользуются спросом, отмечает Юлия Дрожжина. Поэтому специалисты остаются без работы или в условиях большой конкуренции. Зато по другим профессиональным сферам, которые считаются не очень престижными, такие как производственные и аграрные сферы, есть существенный дефицит.

«Чтобы решить вопрос несоответствия спроса абитуриентов спроса работодателей, необходимо проводить более глубокую профессиональную ориентацию среди школьников. Затем нужно давать тем самым школьникам говорить о том, что они будут лучше анализировать собственные навыки, собственные умения, собственные мотивы. С получением диплома процесс обучения не заканчивается», – отметила Дрожжина.