Ульяна Супрун
Молодость и витамины. Чем полезна клубника и как ее правильно есть
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Владимир Фесенко
Парламент новичков
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Реальная занятость. Что изменит новая классификация профессий в Украине

Вчера, 16:34
Цей матеріал також доступний українською
Реальная занятость. Что изменит новая классификация профессий в Украине - фото

Unsplash/chuttersnap

Документ систематизирует наименования профессий

В Министерстве экономического развития и торговли готовят новый классификатор профессий.

Это позволит более точно отслеживать реальную занятость и прогнозировать потребность в кадрах, государственный заказ и уровень безработицы.

В зависимости от возраста, образования и сектора экономики, отметил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Напомним, классификатор профессий применяют все работодатели. Документ систематизирует наименования профессий.

Абитуриент сам должен позаботиться о своем образовании, чтобы соответствовать рынку труда

Чиновники пытаются классифицировать профессии, однако их названия нужно сделать более гибкими, ведь рынок быстро меняется. Такое мнение в эфире Радио НВ выразил территориальный директор кадровой компании ANCOR Ukraine Юрий Перч.

По его словам, абитуриент сам должен позаботиться о своем образовании, чтобы соответствовать рынку труда. И параллельно с теориями устроить себе практические занятия. Также важно в течение всей жизни заниматься самообразованием, подчеркнул специалист.

«Люди занимаются тем, что они зарабатывают деньги во всем мире. Они не заняты решением рыночных проблем на рынке труда. Они заняты тем, что обеспечивают свою рентабельность и "продают дипломы". Если туда вступает государство, или вводит некую классификацию, – это двойная бюрократия. Это я говорю о коммерческих вузах, а некоммерческие вузы – это вообще полумертвые создания», – отметил Перч.

Средств недостаточно

Средств, которые вкладывают в систему профессионального образования, для решения проблем недостаточно. Поскольку многие годы она была недофинансирована. Говорит эксперт группы образование Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин.

В комментарии Радио НВ он подчеркнул, что государство может регулировать объем государственного заказа, впрочем, не может заставлять выпускников школ выбирать определенные профессии.

В мире идет тенденция сокращения рабочих мест в рабочих профессиях

Дуальное образование – это лишь один из инструментов, как улучшить взаимодействие педагогов с кадровиками, говорит он. К тому же, пригодна не для всех специальностей.

«По рабочим профессиям сегодня есть дефицит, но трудно спрогнозировать, насколько долго будет этот дефицит. Потому что в мире идет тенденция сокращения рабочих мест, требующих неквалифицированного труда за счет автоматизации, внедрения современных информационных технологий», – отметил Бахрушин.

Практическое обучение

Чтобы решить проблему несоответствия высшего образования потребностям рынка труда, необходимо менять не только классификацию, а содержание образовательных программ, делать их практическими. Чтобы студенты учились не только специализации, а «учились учиться», отметила в комментарии НВ руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Юлия Дрожжина.

С получением диплома процесс обучения не заканчивается

Несколько лет подряд наибольшей популярностью среди студентов пользуются юриспруденция, филология, бухгалтерия. Ведь миф, что эти профессии наиболее оплачиваемые и наиболее пользуются спросом, отмечает Юлия Дрожжина. Поэтому специалисты остаются без работы или в условиях большой конкуренции. Зато по другим профессиональным сферам, которые считаются не очень престижными, такие как производственные и аграрные сферы, есть существенный дефицит.

«Чтобы решить вопрос несоответствия спроса абитуриентов спроса работодателей, необходимо проводить более глубокую профессиональную ориентацию среди школьников. Затем нужно давать тем самым школьникам говорить о том, что они будут лучше анализировать собственные навыки, собственные умения, собственные мотивы. С получением диплома процесс обучения не заканчивается», – отметила Дрожжина.

Теги:   Министерство экономического развития Радио НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:59

img
Суд запретил проводить приватизацию Центрэнерго в обеспечение иска компании бизнесмена Кропачева
События

Вчера, 09:53

img
СБУ временно ввела в Запорожской области особый режим
События

Вчера, 20:41

img
Вахтанг Кипиани: Убийца Гонгадзе или среди нас, или за пределами Украины — видео

ТОП 3

События

Вчера, 12:54

img
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность
30394
События

Вчера, 10:20

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
22543
События

Вчера, 08:07

img
Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха
4231