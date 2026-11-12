Меньший размер, большая скорость и высота: что важно знать о новых усовершенствованных Геранях-5, которыми РФ атакует Украину — инфографика NV
Модель реактивного дрона Герань-5 К5-К, которую продемонстрировало ГУР Минобороны Украины (Фото: ГУР Министерства обороны Украины)
С осени 2026 года Россия начала применять в своих атаках на Украину новую модификацию реактивного беспилотника Герань-5, которая приблизила этот ударный дрон к малогабаритной крылатой ракете.
О том, что Россия начала применять БПЛА Герань-5 К5-К, 9 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Специалисты ГУР исследовали один из образцов, который практически целым приземлился посреди украинского поля.
Там пояснили, что Герань-5 К5-К имеет меньшую, чем у обычной Герани-5, длину — 4 метра против 6,5 м, и меньший размах крыльев — 3 метра против 3,2 м. Кроме того, противник улучшил аэродинамические характеристики фюзеляжа.
«Верхний предел высоты полёта увеличился с 5 до 6 км, крейсерская скорость выросла до более чем 450 км/ч, а максимальная скорость при отдельных маневрах может достигать 1000 км/ч. Дальность (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались без изменений», — сообщили в ГУР.
В образце, исследованном специалистами ГУР, в частности, была обнаружена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.
NV рассказывает об особенностях реактивного дрона Герань-5 К5-К в своей инфографике.
БПЛА «Герань-5 К5-К»
- Производитель: АО Алабуга, Россия
- Начало использования: 2026 г.
- Масса боевой части: 90 кг
- Крейсерская скорость: >450 км/ч
- Дальность полёта: 1 тыс. км
- для схемы сравнения
- Герань 5 К5-К
- Длина: 4 м
- Размах крыльев: 3 м
- Высота полёта: 6 км
- Максимальная скорость: 1 тыс. км/ч
- Герань 5
- Длина: 6,5 м
- Размах крыльев: 3,2
- Высота полета: 5 км
- Максимальная скорость: 600 км/ч
Беспилотник оснащён турбореактивным двигателем ТРД-200. Имеет прямое стреловидное крыло, расположенное по схеме верхнеплана, а также однокилевое хвостовое оперение с неподвижным горизонтальным стабилизатором и рулем направления.
Авионика включает системы управления полётом и навигации, защищённую от помех спутниковую антенну, трекер и mesh-модем.
Новая российская оптико-электронная корреляционная система Сусанин корректирует полет в соответствии с сохраненным изображением местности.
Данные ГУР, UNITED24