С осени 2026 года Россия начала применять в своих атаках на Украину новую модификацию реактивного беспилотника Герань-5 , которая приблизила этот ударный дрон к малогабаритной крылатой ракете.

О том, что Россия начала применять БПЛА Герань-5 К5-К, 9 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Специалисты ГУР исследовали один из образцов, который практически целым приземлился посреди украинского поля.

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Там пояснили, что Герань-5 К5-К имеет меньшую, чем у обычной Герани-5, длину — 4 метра против 6,5 м, и меньший размах крыльев — 3 метра против 3,2 м. Кроме того, противник улучшил аэродинамические характеристики фюзеляжа.

«Верхний предел высоты полёта увеличился с 5 до 6 км, крейсерская скорость выросла до более чем 450 км/ч, а максимальная скорость при отдельных маневрах может достигать 1000 км/ч. Дальность (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались без изменений», — сообщили в ГУР.

В образце, исследованном специалистами ГУР, в частности, была обнаружена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.

NV рассказывает об особенностях реактивного дрона Герань-5 К5-К в своей инфографике.

Инфографика: NV

БПЛА «Герань-5 К5-К»

Производитель: АО Алабуга, Россия

Начало использования: 2026 г.

Масса боевой части: 90 кг

Крейсерская скорость: >450 км/ч

Дальность полёта: 1 тыс. км

для схемы сравнения

Герань 5 К5-К

Длина: 4 м

Размах крыльев: 3 м

Высота полёта: 6 км

Максимальная скорость: 1 тыс. км/ч

Герань 5

Длина: 6,5 м

Размах крыльев: 3,2

Высота полета: 5 км

Максимальная скорость: 600 км/ч

Беспилотник оснащён турбореактивным двигателем ТРД-200. Имеет прямое стреловидное крыло, расположенное по схеме верхнеплана, а также однокилевое хвостовое оперение с неподвижным горизонтальным стабилизатором и рулем направления.

Авионика включает системы управления полётом и навигации, защищённую от помех спутниковую антенну, трекер и mesh-модем.

Новая российская оптико-электронная корреляционная система Сусанин корректирует полет в соответствии с сохраненным изображением местности.

Данные ГУР, UNITED24