Меньший размер, большая скорость и высота: что важно знать о новых усовершенствованных Геранях-5, которыми РФ атакует Украину — инфографика NV

12 ноября, 20:20
Google Читайте NV в Google
Модель реактивного дрона Герань-5 К5-К, которую продемонстрировало ГУР Минобороны Украины (Фото: ГУР Министерства обороны Украины)

Модель реактивного дрона Герань-5 К5-К, которую продемонстрировало ГУР Минобороны Украины (Фото: ГУР Министерства обороны Украины)

С осени 2026 года Россия начала применять в своих атаках на Украину новую модификацию реактивного беспилотника Герань-5, которая приблизила этот ударный дрон к малогабаритной крылатой ракете.

О том, что Россия начала применять БПЛА Герань-5 К5-К, 9 ноября сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Специалисты ГУР исследовали один из образцов, который практически целым приземлился посреди украинского поля.

Реклама

Там пояснили, что Герань-5 К5-К имеет меньшую, чем у обычной Герани-5, длину — 4 метра против 6,5 м, и меньший размах крыльев — 3 метра против 3,2 м. Кроме того, противник улучшил аэродинамические характеристики фюзеляжа.

«Верхний предел высоты полёта увеличился с 5 до 6 км, крейсерская скорость выросла до более чем 450 км/ч, а максимальная скорость при отдельных маневрах может достигать 1000 км/ч. Дальность (1000 км) и вес боевой части (90 кг) остались без изменений», — сообщили в ГУР.

В образце, исследованном специалистами ГУР, в частности, была обнаружена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.

NV рассказывает об особенностях реактивного дрона Герань-5 К5-К в своей инфографике.

NV
Инфографика: NV

БПЛА «Герань-5 К5-К»

  • Производитель: АО Алабуга, Россия
  • Начало использования: 2026 г.
  • Масса боевой части: 90 кг
  • Крейсерская скорость: >450 км/ч
  • Дальность полёта: 1 тыс. км
  • для схемы сравнения
  • Герань 5 К5-К
  • Длина: 4 м
  • Размах крыльев: 3 м
  • Высота полёта: 6 км
  • Максимальная скорость: 1 тыс. км/ч
  • Герань 5
  • Длина: 6,5 м
  • Размах крыльев: 3,2
  • Высота полета: 5 км
  • Максимальная скорость: 600 км/ч

Беспилотник оснащён турбореактивным двигателем ТРД-200. Имеет прямое стреловидное крыло, расположенное по схеме верхнеплана, а также однокилевое хвостовое оперение с неподвижным горизонтальным стабилизатором и рулем направления.

Авионика включает системы управления полётом и навигации, защищённую от помех спутниковую антенну, трекер и mesh-модем.

Новая российская оптико-электронная корреляционная система Сусанин корректирует полет в соответствии с сохраненным изображением местности.

Данные ГУР, UNITED24

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Инфографика NV Российские беспилотники Война России против Украины Герань-5

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies