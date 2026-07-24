Флеш предупредил владельцев складов, АЗС и предприятий об угрозе реактивных шахедов с онлайн-управлением
Российские реактивные шахеды с управлением в режиме реального времени стали серьезной угрозой для ряда областей (Фото: In Factum / Telegram)
Российские реактивные шахеды с онлайн-управлением представляют серьезную угрозу для части северных, восточных и южных областей Украины, а также для северной части Киева. Поэтому владельцы складов, АЗС и предприятий должны быть готовы к возможным ударам, заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).
По его словам, на данный момент дальность полета таких шахедов ограничена из-за технологических особенностей управления в реальном времени. Он опубликовал карту, на которой красным цветом обозначена зона риска ударов такими БПЛА, способными атаковать как движущиеся, так и стационарные цели.
«Владельцы складов, АЗС, предприятий
Ранее Флеш сообщал, что россияне продолжают использовать ретрансляторы в Беларуси для атак дронов на Украину в режиме ручного управления.
18 июля Флеш написал, что российские войска все чаще отходят от тактики массированных атак шахедами и прибегают к одиночным сложным ударам дронами в режиме онлайн-управления.