Флеш предупредил владельцев складов, АЗС и предприятий об угрозе реактивных шахедов с онлайн-управлением

Российские реактивные шахеды с управлением в режиме реального времени стали серьезной угрозой для ряда областей (Фото: In Factum / Telegram)

Российские реактивные шахеды с онлайн-управлением представляют серьезную угрозу для части северных, восточных и южных областей Украины, а также для северной части Киева. Поэтому владельцы складов, АЗС и предприятий должны быть готовы к возможным ударам, заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, на данный момент дальность полета таких шахедов ограничена из-за технологических особенностей управления в реальном времени. Он опубликовал карту, на которой красным цветом обозначена зона риска ударов такими БПЛА, способными атаковать как движущиеся, так и стационарные цели.

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Фото: Сергей Бескрестнов (Флеш) / Telegram

«Владельцы складов, АЗС, предприятий и т. д. должны быть готовы к возможным ударам. Реагируйте на сигналы тревоги, стройте укрытия для людей. Красная зона — это зона риска», — написал Флеш.

Ранее Флеш сообщал, что россияне продолжают использовать ретрансляторы в Беларуси для атак дронов на Украину в режиме ручного управления.

18 июля Флеш написал, что российские войска все чаще отходят от тактики массированных атак шахедами и прибегают к одиночным сложным ударам дронами в режиме онлайн-управления.