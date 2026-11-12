Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал о новой тактике применения реактивных шахедов. По его словам, россияне отключают двигатель перед ударом.

Об этом Бескрестнов сообщил в своих социальных сетях в четверг, 12 ноября.

«В группах ВСУ в Signal распространяется информация о дополнительном электродвигателе на шахеде для бесшумного полета. Такого двигателя нет, а вот что есть — это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом», — написал он.

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Флеш отметил, что реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине.

Кроме того, по его словам, в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на сверхнизких высотах там, где на пути шахеда нет препятствий. Это делается для того, чтобы их не обнаруживали украинские РЛС.

Бескрестнов подчеркнул, что эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим, поскольку шахед «может появиться из ниоткуда».

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация сбивает 55−60% реактивных шахедов, и анонсировал новые средства перехвата, которые Украина разрабатывает совместно с международными партнерами. Он подчеркнул, что повысить эффективность такого способа борьбы с дронами удалось благодаря увеличению поставок 20-мм боеприпасов для истребителей F-16, о чем Киев договорился с партнерами.