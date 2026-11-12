Полёт в тишине. Россияне начали отключать реактивный двигатель на шахедах перед ударом — Флеш

12 ноября, 12:51
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Российский шахед в небе над Украиной (Фото: In Factum / Telegram)

Российский шахед в небе над Украиной (Фото: In Factum / Telegram)

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал о новой тактике применения реактивных шахедов. По его словам, россияне отключают двигатель перед ударом.

Об этом Бескрестнов сообщил в своих социальных сетях в четверг, 12 ноября.

«В группах ВСУ в Signal распространяется информация о дополнительном электродвигателе на шахеде для бесшумного полета. Такого двигателя нет, а вот что есть — это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом», — написал он.

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Флеш отметил, что реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине.

Кроме того, по его словам, в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на сверхнизких высотах там, где на пути шахеда нет препятствий. Это делается для того, чтобы их не обнаруживали украинские РЛС.

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Бескрестнов подчеркнул, что эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим, поскольку шахед «может появиться из ниоткуда».

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация сбивает 55−60% реактивных шахедов, и анонсировал новые средства перехвата, которые Украина разрабатывает совместно с международными партнерами. Он подчеркнул, что повысить эффективность такого способа борьбы с дронами удалось благодаря увеличению поставок 20-мм боеприпасов для истребителей F-16, о чем Киев договорился с партнерами.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Война России против Украины шахеды реактивный дрон Флеш (Сергей Бескрестнов)

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