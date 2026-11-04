Серж Марко назвал недостаток российских реактивных дронов, который поможет их сбивать

«Этот тренд в сторону реактивов (использование Россией реактивных беспилотников против Украины — ред.), он будет накапливаться. Я думаю, он будет накапливаться до того момента, когда будет достаточное количество реактивных дронов-перехватчиков и каких-то квазиракет, которые смогут эффективно работать по этому реактивному соплу. Потому что у этих реактивных средств есть большой недостаток: их благодаря этому реактивному соплу видно с большого расстояния инфракрасным датчикам, тепловизорам. Это очень большой тепловой след. На него достаточно легко наводить», — сказал Серж Марко в эфире Radio NV.

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17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация сбивает 55−60% реактивных шахедов, и анонсировал новые средства перехвата, разрабатываемые Украиной совместно с международными партнерами. Зеленский подчеркнул, что повысить эффективность такого способа борьбы с дронами удалось благодаря увеличению поставок 20-мм боеприпасов для истребителей F-16, о чем Украина договорилась с партнерами.

14 октября советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что в последние несколько дней Россия запускала реактивные беспилотники из Крыма в направлении западных областей Украины. Чтобы преодолеть такое расстояние, дроны типа Герань-4 летели на высоте 5−6 км со средней скоростью 320−380 км/ч, отметил Бескрестнов. По его мнению, Россия изучает возможности атаковать западные регионы Украины реактивными шахедами с различных направлений. Максимальная дальность полета Герани-4, по оценке советника, оказалась несколько большей, чем ожидалось.