«Россия — это позор человечества». Кулеба заявил, что Россия должна нести ответственность за удар по Кременчугу 27 июня, 20:51 Обстрел Кременчуга, 27 июня (Фото:ГСЧС)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российский ракетный удар по Кременчугу.

На своей странице в Twitter он заявил, что «Россия — это позор человечества».

«Большой торговый центр в Кременчуге с сотнями мирных жителей пострадал от российского удара. Россия — это позор человечества, и она должна нести ответственность. Ответом должно быть больше тяжелого вооружения для Украины, больше санкций против России и больше оставляющего Россию бизнеса», — написал он.

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Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о десяти жертвах и 40 раненых.



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