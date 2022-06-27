«Россия — это позор человечества». Кулеба заявил, что Россия должна нести ответственность за удар по Кременчугу

27 июня, 20:51
Обстрел Кременчуга, 27 июня (Фото:ГСЧС)

Обстрел Кременчуга, 27 июня (Фото:ГСЧС)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на российский ракетный удар по Кременчугу.

На своей странице в Twitter он заявил, что «Россия — это позор человечества».

«Большой торговый центр в Кременчуге с сотнями мирных жителей пострадал от российского удара. Россия — это позор человечества, и она должна нести ответственность. Ответом должно быть больше тяжелого вооружения для Украины, больше санкций против России и больше оставляющего Россию бизнеса», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1541456349862690816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1541456349862690816%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-raketnyy-udar-kremenchuk-kuleba%2F31918265.html

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. В момент удара там находилось около тысячи человек. Пока известно о десяти жертвах и 40 раненых.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Полтавская область МИД Украины Кременчуг Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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