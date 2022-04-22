Со ссылкой на Минобороны. Прокремлевский ресурс признал, что потери РФ в Украине превысили 20 тысяч человек 22 апреля, 09:42 Цей матеріал також доступний українською Пропагандистский ресурс сообщил о более 13 тысяч убитых и 7 тысячах пропавших без вести (Фото:ВСУ)

Один из прокремлевских пропагандистских ресурсов Readovka, активно поддерживающий войну против Украины, сообщил, что потери российской армии уже превысили 20 тысяч человек.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Такую информацию он обнародовал на своей странице ВКонтакте, сославшись на «закрытый брифинг Миноброны РФ».

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«Невозвратные потери с российской стороны составляют 13 414 солдат, еще около 7000 человек считаются пропавшими без вести. Заместитель министра обороны отметил, что в данный момент подсчет количества погибших затруднен из-за интенсивности боевых действий и недоступности к телам на месте сражений», — говорится в сообщении.

Фото: Readovka/ВКонтакте

Спустя некоторое время пост был удален, однако он остался в ввеб-архиве. Никаких комментариев по этому поводу ресурс не давал.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 апреля потери РФ в Украине составили уже 21000.

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