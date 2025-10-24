Ежегодно в кропивницком центре ПОВЕРНЕННЯ смогут получить качественную психологическую помощь более 4 000 защитников и защитниц Украины и членов их семей.

Проект ПОВЕРНЕННЯ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. За счет проекта проведен капитальный ремонт части помещений одной из ведущих больниц Кропивницкого и обустроено современное, комфортное и безбарьерное пространство, где военным, ветеранам и их родственникам будет предоставляться комплексная психологическая поддержка.

«Качественная психологическая помощь воинам и их семьям начинается с профессионалов, которые постоянно развиваются. Именно поэтому, развивая всеукраинскую сеть центров ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ, мы сосредотачиваемся не только на создании современных центров, но и на системном развитии специалистов. По состоянию на конец октября 2025 года проведено более 60 образовательных мероприятий в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами. Наша цель — ввести в Украине высокие стандарты поддержки ментального здоровья для тех, кто пережил последствия войны», — Светлана Гриценко, руководитель проекта ПОВЕРНЕННЯ.

В новом центре обустроили три кабинета специалистов для индивидуальной и семейной психологической помощи, комнату групповой терапии, двухместную палату дневного стационара с медицинскими электрическими многофункциональными кроватями, манипуляционную, ординаторскую, комнату отдыха персонала, инвентарную, гардероб, рецепцию и инклюзивные санузлы.

ЦМЗ «Повернення» в Кропивницком

Центр обеспечен всем необходимым оборудованием — от компьютерной техники и мультимедийного проектора до системы психологической разгрузки Shiftwave System (США). Есть материалы для арт-терапии, настольные игры, инвентарь для занятий йогой, а также профессиональная библиотека по психологии и психотерапии.

В кропивницком центре ПОВЕРНЕННЯ с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости — кейс-менеджеры, социальные работники, специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку — от первичного консультирования до долговременной терапии и социальной адаптации.

Фото: ЦМЗ «Повернення»

«Для нас самое важное — видеть за каждым обращением человека, а не диагноз. В центре ПОВЕРНЕННЯ мы создаем пространство, где можно почувствовать безопасность и доверие с первых минут. Здесь нет стигмы, нет осуждения — есть принятие, поддержка и профессиональная работа специалистов. Мы заботимся о приватности каждого, ведь именно с уважения к личным границам начинается настоящее восстановление», — Антонина Куренная, заведующая центра ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ в Кропивницком.

Специалисты центра практикуют действенные подходы, среди которых когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, травмоориентированная терапия, техники стабилизации, саморегуляции, групповая терапия и кризисное консультирование. Особое внимание уделяется созданию безопасной среды, эмпатийному отношению и постепенному восстановлению психической устойчивости пациентов.

Центры ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ предоставляют бесплатную помощь военным, ветеранам и их семьям. На первом этапе проекта ПОВЕРНЕННЯ предусмотрено открытие 20−25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они смогут обеспечивать профессиональную помощь более 100 тысячам воинов и членов их семей.