В Украине открылся Зигмунд Фрейд Университет, который будет готовить специалистов для психологической реабилитации украинцев 29 августа, 12:34 Новости компаний freepik

В Украине открылось новое высшее учебное заведение, которое будет готовить бакалавров и магистров психологии и психотерапии по европейским стандартам.

Министерство образования и науки Украины выдало лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования частному Зигмунд Фрейд Университету в Украине (Ukraine Sigmund Freud University), который является официальным партнером Университета Зигмунда Фрейда в Австрии (Sigmund Freud University Vienna) — крупнейшего признанного университета Западной Европы в области психологии и психотерапии.

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Татьяна Писаренко, PhD, соучредительница и ректорка новообразованного Зигмунд Фрейд Университета Украина

Идея открытия такого вуза в Украине появилась еще в 2016 году, но именно сейчас она приобрела смысл, — рассказывает PhD, соучредительница и ректорка новосозданного Зигмунд Фрейд Университета Украина Татьяна Писаренко: «24 февраля 2022 года жизнь каждого украинца изменилась. Мы познали ад войны, о котором раньше читали в книгах и который видели в фильмах. Отчаяние, страх, тревога, депрессии, апатия, а иногда и полная потеря смысла жизни — с такими чувствами теперь просыпается большинство украинцев. Даже если война закончится завтра, ее последствия будут ощущать и наблюдать еще несколько следующих поколений. Именно поэтому и именно сейчас мы должны консолидировать усилия, чтобы наши герои и все украинцы, которые нуждаются в помощи в результате военных действий, получили необходимую психологическую реабилитацию. Именно для этого мы открываем университет и начинаем готовить психологов и психотерапевтов».

Образовательно-обучающая программа ЗФУУ построена на основе «родительской», австрийской модели нового стандарта и включает теоретические и практические занятия, а также стажировку по профессии.

Для того, чтобы будущие психологи могли применять полученные теоретические знания на практике, при университете созданы научная лаборатория и клиника психологической помощи.

Студенты всех факультетов участвуют в исследовательских проектах с первого года обучения, что гарантирует им профессионализм и легкость в получении работы.

Учебная программа составлена в соответствии со всеми требованиями, необходимыми для получения лицензий бакалаврской и магистерской программ по психологии.

Обучение в университете осуществляется в очной форме на украинском и английском языке для того, чтобы студенты имели возможность посещать международные конгрессы и конференции.

Преподаватели — международная команда авторитетных ученых и практикующих психотерапевтов Украины, Австрии и США.

Татьяна Писаренко, PhD, соучредительница и ректорка новообразованного Зигмунд Фрейд Университета Украина / Фото: Татьяна Писаренко

«Мы создали все для того, чтобы в университете можно было получить не только профессиональную квалификацию, но и фундаментальную базу, которая позволит украинским студентам получить PhD (статус доктора наук) в австрийском Университете Зигмунда Фрейда в Вене на льготных условиях. Мы имеем возможность готовить до 5000 специалистов одновременно. А главное — у нас есть желание это делать. Ведь подготовка дипломированных квалифицированных специалистов в сфере психологии и психотерапии — это наш вклад в Победу Украины и здоровую нацию в будущем!», — добавила PhD, соучредительница и ректорка вновь созданного Зигмунд Фрейд Университета Украина Татьяна Писаренко.

Официальный сайт Зигмунд Фрейд Университета Украина (Ukraine Sigmund Freud University).