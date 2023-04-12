Во Львове открыли современный корпус реабилитации Национального центра Несокрушимые 12 апреля, 11:00 Специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами (Фото:DR)

Первую очередь современного корпуса реабилитации Национального центра Несокрушимые открыли во Львове, переоборудовав старый корпус поликлиники по ул. Мазепы, 25. Это 7 этажей с самым современным оборудованием для восстановления, и каждый год получать помощь здесь смогут 10 тысяч украинцев.



Об этом NV сообщили в проекте Несокрушимые .

Корпус реабилитации Национального центра Несокрушимые соединили с главным корпусом больницы стеклянным мостом. Полный цикл оказания помощи обеспечит сотрудничество с хирургами, травматологами и другими специалистами, работающими в команде медучреждения, а также доступность всего необходимого диагностического оборудования.

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В новом корпусе реабилитационного центра установили современное оборудование: роботизированную систему ходьбы, экзоскелеты, роборукавки, которые помогают двигать рукой и т.д. Также здесь есть реабилитационные залы со стальными подъемниками, чтобы прикованные к кровати пациенты могли переместиться в бассейн или реабилитационную комнату.

Вскоре заработает и бассейн, ведь реабилитация в воде – неотъемлемая составляющая обновления. Также в корпусе есть эрготерапевтическая квартира с кухней, где пациенты будут учить о себе заботиться в максимально домашних условиях. Эрготерапевты будут снова держать в руках зубную щетку или карандаш. Также здесь создадут имитацию магазина, где пациенты смогут тренироваться делать покупки.

Специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами.

Реконструкцию современного корпуса Национального реабилитационного центра Несокрушимые начали в конце декабря 2022 года. Она осуществлялась при поддержке Общества Красного Креста Украины, городов-партнеров Львова – Фрайбурга и Вильнюса. Каждому из приобщившихся к реновации партнеров посвятили этаж в корпусе Национального реабилитационного центра Незломни.

Оборудование для залов было предоставлено международным фондом Direct Relief и Посольством Швейцарии в Украине. Светотехническое оборудование корпуса предоставила компания Signify. Обустройство корпуса мебелью выполнено при поддержке компании IKEA. Автором проекта реабилитационного комплекса, дизайна интерьеров и сопровождением во время строительства обеспечила архитектурно-инжиниринговая компания abmk.

«Мы имеем большую цель построить в Украине экосистему Несокрушимые. Это лучшая хирургия, все виды реабилитации, строительство жилья, поиск работы, спорт и искусство», — сказал мэр Львова Андрей Садовый.



Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Справка

Национальный центр реабилитации Несокрушимые (Unbroken) на базе Первого медобъединения Львова – это уникальное место, где каждый, кто пострадал от войны, получает шанс быть спасенным и получить качественную реабилитацию. С каждым таким украинцем работает мультидисциплинарная команда: хирург, травматолог, протезист, психотерапевт, специалист по реабилитации. Пациент не ищет помощи за границей или в нескольких разных учреждениях, он получает ее в одном центре.

Чтобы украинцы как можно скорее могли восстановиться после боевых травм, в центре Незломного запустили программу протезирования. Кроме обычных протезов специалисты Центра начали устанавливать пациентам бионические.