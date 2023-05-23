В Белгородской области уже отменили режим «контртеррористической операции» 23 мая, 18:52 Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

В Белгородской области, куда накануне проник Русский добровольческий корпус, уже отменили так называемый режим «контртеррористической операции».

Об этом сообщил губернатор Белгородской области страны-агрессора РФ Вячеслав Гладков в Telegram.

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — пишет он.

Видео дня

Минобороны страны-террориста заявило о якобы ликвидации 70 российских повстанцев. Русский добровольческий корпус, который взял на себя ответственность за проникновение Белгородскую область, в это время опубликовал ряд видео в Telegram, где повстанцы, вероятно, продолжают находится на территории РФ.

Накануне легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.