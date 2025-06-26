NV выяснил, почему из новостей исчезли упоминания о Русском добровольческом корпусе и что на самом деле происходит с этим подразделением сейчас.

Они первыми атаковали территорию РФ и были в центре внимания, но сейчас перестали появляться в новостях.

Речь идет о российских добровольцах, воюющих на стороне ВСУ. Летом 2023 года, а затем в марте 2024-го в Украине много говорили об их боевой деятельности, ведь именно тогда Русский добровольческий корпус (РДК) дважды пересекал границу РФ и заходил на Курщину, Белгородщину и Брянщину.

Реклама

Однако в последнее время новостей с участием РДК не было, хотя с тех пор Силы обороны провели масштабную операцию в Курской области РФ.

Что случилось с РДК? Не исчезло ли это добровольческое подразделение, которое в свое время попортило много нервов командованию армии РФ и диктатору Путину?

На самом деле, корпус продолжает воевать с путинской армией — в частности, участвовал в прошлогодних операциях на севере и востоке Харьковщины — на Купянском направлении и в Волчанске. Более того — количество добровольцев-россиян в его рядах стремительно растет.

Об этом, и о координации действий с украинскими спецподразделениями, а также об опыте в боях, где БпЛА в небе стали решающим фактором успеха NV рассказал начальник штаба РДК с позывным «Фортуна», который из соображений безопасности не раскрывает свое настоящее имя и фамилию.