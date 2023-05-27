Силы сопротивления действуют даже в районе Москвы. В ходе рейда в Белгородскую область удалось собрать ценную информацию для ГУР — Юсов 27 мая, 14:50 Бойцы РДК (Фото:https://t.me/russvolcorps)

В результате операции в Белгородской области РФ, куда на днях совершили рейд представители Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России, была собрана важная информация для украинской разведки.

Об этом рассказал в эфире проекта Новий відлік представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, собранная «ценная для украинской военной разведки информация» по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных он коротко охарактеризовал как «король голый». Как пояснил Андрей Юсов, речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

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Представитель разведки добавил, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и «в столичном регионе страны-агрессора», то есть в районе Москвы.



«Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородчине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — является очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о народах, которые имеют более высокий уровень политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация — например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстана», — пояснил Юсов.



Представитель разведки также предупредил, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России в Белгородской области в контексте ситуации на фронте.

Однако, по словам Юсова, российское руководство все же вынуждено перегруппировывать свои войска в ответ на события в регионе.

Прорыв добровольцев через границу Андрей Юсов назвал безусловным следствием полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

«Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая сейчас называется „Российская Федерация“ — в нее входят различные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались — сегодня это название такое, а дальше будем видеть», — подчеркнул он.

24 мая бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России провели пресс-конференцию по итогам своего рейда в Белгородскую область.

Главные их заявления:

диверсанты зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток;

в ходе рейда бойцам удалось захватить российскую бронетехнику и оружие, а также уничтожить некоторое количество техники на территории страны-агрессора, взять пленных и забрать документы военных;

активная фаза операции закончилась, сама операция продолжается « в другом формате»;

в другом формате»; потери диверсантов составили два человека погибшими и десять ранеными;

РДК и легион Свобода России использовали на территории России технику, которую страна-агрессор « в свое время отобрала у ВСУ под Бахмутом», а они « перетрофеили». Потерь в технике у них нет.