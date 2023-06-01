«Вместо тысячи слов». Бойцы РДК показали еще одно видео из России 1 июня, 22:44 Бойцы РДК в РФ (Фото:Скриншот видео РДК via Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как заезжали на территорию России.

На кадрах видно, что бойцы свободно передвигаются на военной технике. Других деталей они не раскрыли.

«Русский Добровольческий Корпус на родных просторах — вместо тысячи слов», — коротко подписали видео в РДК.

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В четверг, 1 июня РДК объявил о новом рейде в Белгородскую область.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.