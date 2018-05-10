Разыскиваемого в Украине экс-главу МВД заметили на пропагандистской акции в Москве - фото

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным ГПУ, Захарченко был одним из тех, кто отдал приказ о расстреле активистов во время Революции достоинства
Фото: Виталий Захарченко/Facebook

По данным ГПУ, Захарченко был одним из тех, кто отдал приказ о расстреле активистов во время Революции достоинства

Министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко, которого разыскивают в Украине, очевидцы заметили в толпе среди присутствующих на параде 9 мая в Москве.

Стоит напомнить, что по данным Службы безопасности Украины, экс-министр Захарченко финансирует проведение антиукраинских акций.

На фотографиях блогера Василия Максимова, Захарченко стоит посреди пропагандистских плакатов о "бессмертном полке", а рядом надпись - "спецподразделение Беркут".

Напомним, в сентябре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи установили, что приказы об открытии огня по активистам во время Революции достоинства отдали Виктор Янукович, Виталий Захарченко и Александр Якименко.

В октябре 2017 года Интерпол снял с международного розыска Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове