В 2026 году в Дії появится новая услуга — украинцы смогут развестись онлайн, если не имеют несовершеннолетних детей. Об этом в среду, 8 октября, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Развестись можно будет быстро и онлайн», — написала она и сообщила, что Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Глава правительства подчеркнула, что ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще — «без очередей и без лишних поездок».

Реклама

По словам Свириденко, после подачи заявления Дія автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака тоже будет доступно в приложении.

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, на портале Дія украинцы могут получить выписку о расторжении брака и повторную выдачу свидетельства о расторжении брака.

Ранее Федоров заявлял, что услуга развода через приложение Дія станет доступной уже осенью этого года. Он также уточнил, что, в отличие от регистрации брака, при разводе через Дію система предложит пользователям задуматься над своим решением и, с помощью геймификации, постарается отговорить от поспешных шагов.

Читайте также: Почему в Украине количество разводов догоняет бракосочетания

В Дії уже работает услуга Брак онлайн.

Воспользоваться услугой Брак онлайн могут совершеннолетние граждане Украины (мужчина и женщина), которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленный средствами Единого государственного демографического реестра, не состоят в браке на момент подачи заявления, сведения о расторжении предыдущего их брака имеются в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.