ГУР о российских контрактниках: пытаются всячески не попасть на передовую, ноют, что Путин «ведет не туда» 3 августа, 21:24 В ГУР рассказали, как российские контрактники пытаются избежать отправки на фронт и почему у солдат армии страны-агрессора РФ ничего не получается (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что контрактники армии страны-агрессора РФ пытаются любыми способами не попасть на передовую, однако это не слишком помогает им.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

«Даже контрактники (в армии страны-агрессора РФ — ред.) всячески пытаются избегать в своей массе и передвижения на передовую, и непосредственного участия в штурмовых операциях. Другое дело — что их об этом не спрашивают», — рассказал Юсов.

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По словам представителя ГУР, такие нытье контрактников о том, что «все плохо, командиры — бездари, а российский диктатор Владимир Путин ведет всех не туда» на общие решения и планы руководства «влияют мало».

«И задача сегодня — эту реальную картину ужаса, безнадежности и уныния, которую видят россияне на временно оккупированных украинских территориях, попадая под действия украинских Сил безопасности и обороны, донести до жителей так называемой РФ. Потому что эту реальность российская пропаганда, конечно, от них скрывает, не показывает», — резюмировал Юсов.

Также Андрей Юсов заявил, что вооруженные отряды самообороны в российских прифронтовых регионах создадут значительные проблемы для самой России.

