В разведке США сообщили, что россияне полностью не захватили Соледар и Бахмут 19 января, 05:32 Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что по данным разведки США, российские оккупанты полностью не захватили Соледар и Бахмут Донецкой области.



Об этом сообщает Укринформ .

"Я скажу вам, что на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - заявил Кирби.



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Он отметил, что вблизи обоих городов ведутся "жестокие бои". По его данным, российские войска "фактически забрасывают телами украинские позиции". Основные боевые действия ведут боевики ПИК Вагнера.

"Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя», чем традиционные вооруженные силы России. Кирби также подтвердил, что из-за этого между минобороны России и группировкой "вагнер" пригожина сохраняется напряженность", - заявил Кирби.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. Штурм города длится более полугода.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Черевой сообщал, что Россия использует там боевые подразделения "вагнеровцев", а также подразделения других видов войск РФ.

В ВСУ заявили 17 января, что украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам РФ. Они выполняют две основные задачи: не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага.

13 января съемочная команда американского телеканала CNN утверждала, что стала свидетелем организованного отступления украинских сил из Соледара. Они заявили, что украинские силы переправляли войска, что, по их мнению, было организованным отступлением из Соледара.

В Минобороны Украины говорят, что за город продолжаются бои.