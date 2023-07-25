В разведке США предупредили, что завод беспилотников в России может существенно повлиять на ход войны — CNN 25 июля, 20:47 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Россия с помощью Ирана строит завод по производству беспилотников, который может оказать значительное влияние на войну в Украине, заявили анонимные аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США, сообщает CNN.

Аналитики отметили, что такой завод предоставит России новые запасы беспилотников, что позволит стране получать значительно больше дронов-камикадзе, чем сейчас поставляет Иран.

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Аналитики также сообщили, что Иран регулярно переправляет оборудование в Россию, чтобы помочь со строительством завода.

В Разведывательном управлении США отметили, что сейчас Иран передал России лишь около 400 беспилотников, в частности, модели Shahed 131, 136 и Mohajer. Однако этот арсенал почти полностью иссяк.

Издание сообщает, что США обладают «бесспорными доказательствами», что Россия использует иранские дроны-камикадзе, несмотря на неоднократные возражения Тегерана по этому поводу. При этом, детали беспилотников использованных Россией соответствуют тем, которые были у иранских дронов-камикадзе, найденных в Ираке.

По информации разведки США, Иран может поставлять России новые дроны Shahed 101. Эти БПЛА меньше и легче по сравнению с теми беспилотниками, которые уже получила Россия.

«Существует вероятность того, что Иран может начать поставлять Shahed-101 в Россию, особенно потому, что они компактнее и их легче транспортировать», — подчеркнул аналитик.

Один из сотрудников Разведывательного управления утверждает, что поставки военной помощи России выгодно Ирану, поскольку такой шаг позволяет ему демонстрировать свое оружие международным покупателям. Иран взамен получает от России финансовую поддержку и помощь для своих космических и ракетных программ.

6 июля издание Financial Times сообщало, что Москва и Иран тайно продолжают сотрудничество в производстве боевых БПЛА и активно строят завод по изготовлению боевых дронов, расположенный в 10 километрах от российского города Елабуга, Республика Татарстан в РФ.