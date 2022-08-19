В День Независимости оккупанты планируют судилище над пленными защитниками Азовстали: подробности от разведки

19 августа, 12:03
В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В День Независимости Украины оккупанты планируют провести в захваченном Мариуполе показательное судилище над пленными защитниками Азовстали, сообщает украинская разведка.

В сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram говорится, что для судилища в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

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На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут держать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением.

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Чтобы придать вид «легитимности» этой акции, оккупанты готовят специально обученных «свидетелей» и завозят представителей российских пропагандистских СМИ.

«По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине», — говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что в захваченном городе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными. Они спешат к 24 августа окончательно превратить местную филармонию в тюрьму.

Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН с призывом помешать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Пленные Разведка Азовсталь Война России против Украины

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