Ленд-лиз по-русски. Объем трофейной техники РФ в ВСУ сравним с помощью нескольких крупных стран — разведка 1 февраля, 13:14 В разведке рассказали о количестве трофейной российской техники в ВСУ (Фото:Генштаб)

Количество трофейной российской техники, которую используют Силы обороны, сопоставимо с объемом помощи нескольких крупных государств.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Помощь существенная. Мы не будем говорить о конкретных цифрах, хотя эксперты в открытом доступе обсуждают это и некоторые из них называют реалистичные цифры. Но объемы сравнимы с несколькими крупными государствами, которые помогают Украине», — отметил он.

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По словам Юсова, часть трофейной техники уже используется в бою и помогает украинским защитникам уничтожать оккупантов.

«Это бронетехника, в том числе и танки, и БМП. Танки совершенно разные — и современные, и модифицированные. Часть захваченной техники уже находится в бою и служит Украине. Часть находится на ремонте, чтобы отправиться уничтожать рашистов и российских оккупантов», — рассказал он.