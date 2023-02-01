Ленд-лиз по-русски. Объем трофейной техники РФ в ВСУ сравним с помощью нескольких крупных стран — разведка
В разведке рассказали о количестве трофейной российской техники в ВСУ (Фото:Генштаб)
Количество трофейной российской техники, которую используют Силы обороны, сопоставимо с объемом помощи нескольких крупных государств.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
«Помощь существенная. Мы не будем говорить о конкретных цифрах, хотя эксперты в открытом доступе обсуждают это и некоторые из них называют реалистичные цифры. Но объемы сравнимы с несколькими крупными государствами, которые помогают Украине», — отметил он.
По словам Юсова, часть трофейной техники уже используется в бою и помогает украинским защитникам уничтожать оккупантов.
«Это бронетехника, в том числе и танки, и БМП. Танки совершенно разные — и современные, и модифицированные. Часть захваченной техники уже находится в бою и служит Украине. Часть находится на ремонте, чтобы отправиться уничтожать рашистов и российских оккупантов», — рассказал он.