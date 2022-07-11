Помогает коллаборант Балицкий. В Запорожской области оккупанты продолжают воровать украинское зерно — разведка 11 июля, 14:27 Оккупанты продолжают воровать украинское зерно (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В ГУР заявили, что на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна, им в этом помогает коллаборант Евгений Балицкий.

«Для организации процесса была создана так называемая „ГУК“ (рус. — Государственная унитарная компания). Ее деятельность непосредственно контролирует коллаборант Евгений Балицкий — бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного Оппозиционного блока», — говорится в сообщении в Telegram.

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В разведке рассказали, что для создания инфраструктуры вывоза зерна, коллаборанты захватили:

припортовый элеватор предприятия Новая борзая в Бердянске,

загрузочный комплекс предприятия Аскет Шиппинг в порту Бердянск,

элеваторы предприятий Кернел, Оптимуса и других зернотрейдеров.

По информации ведомства, «ГУК» установлены закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная — 6000,00 рос.руб., пшеница продовольственная — 9000,00 рос.руб., ячмень — 7000,00 рос.руб. за 1 тонну. Сельхозпроизводителей такая цена категорически не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а держать его в хранилищах.

В ГУР заявили, что первое судно под погрузку должно прибыть в воскресенье, 10 июля. В воскресенье, 17 июля, ожидается прибытие судна ZHIBEK ZHOLY, которое уже вывозило краденое зерно из Бердянска.

«С целью дополнительного давления на местное население Евгений Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона», — сообщили в разведке.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

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