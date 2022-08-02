«Активизировались партизаны». В оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины — ГУР

2 августа, 13:15
В ГУР заявили, что в оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины (Фото:ua.krymr.com)

В ГУР заявили, что в оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины (Фото:ua.krymr.com)

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что в оккупированном Крыму готовятся к возвращению под контроль Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства Telegram.

По его словам, сейчас идет перегруппировка — враг продолжает перегруппировать свои силы на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Скибицкий добавил, что в оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины.

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«Кроме того, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны. На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться», — сказал Скибицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=GmgGOVvbTBE&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Разведка ГУР Война России против Украины

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