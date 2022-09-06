В Энергодар прибыло дополнительное спецподразделение росгвардии — разведка 6 сентября, 20:46 Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности, поэтому притесняют и шантажируют местных жителей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Энергодаре российские оккупанты усиливают репрессии против мирного населения и в город прибыло дополнительное спецподразделение росгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

«В временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения», — говорится в сообщении.

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По данные разведки, оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности, поэтому притесняют и шантажируют местных жителей.

Для фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение росгвардии, пишет ГУР.

Также, по данным разведки, коллаборанты помогают оккупантам составлять списки «неблагонадежных», в которые вносят бывших военных, ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией. Задержанных жителей города и пленные военных держат в переоборудованных под пыточные помещения местного отдела МВД и городского суда.

Из-за постоянных угроз жители Энергодара массово выезжают из города на подконтрольную Украине территорию, добавили в разведке.

Также ГУР сообщает, что раненых оккупантов размещают в местном роддоме и в дальнейшем планируют выдать им гражданскую одежду и привлечь к созданию пропагандистских сюжетов для росСМИ.

Ранее сообщалось, что жители Энергодара стали активнее эвакуироваться из временно оккупированного города из-за российских провокаций на Запорожской АЭС.

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