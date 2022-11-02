ГУР начало сбор информации о поставках иранского оружия в Россию 2 ноября, 17:06 Дом в Киеве после удара иранским дроном (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В среду, 2 ноября Главное управление разведки Украины сообщило, что начало сбор информации о поставках иранского оружия в страну-агрессор Россию.

"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставки иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

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Разведка собирает следующие данные:

информация о лицах, ответственных за организацию поставок - имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;

расположение логистических пунктов, складов ( желательно с геолокацией);

желательно с геолокацией); расположение железнодорожных станции и портов в которых происходит загрузка-разгрузка;

точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ;

бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, перемещающего эти грузы.

В ГУР заявили, что все лица, задействованные в поставках иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых РФ на территории Украины.

Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный западный источник, сообщил, что власти Ирана намерены поставить кремлевскому режиму до конца года новую партию дронов-камикадзе и тысячу баллистических ракет малой дальности.

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит в ближайшее время России баллистические ракеты малой дальности.

Ранее Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.