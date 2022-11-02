ГУР начало сбор информации о поставках иранского оружия в Россию
Дом в Киеве после удара иранским дроном (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
В среду, 2 ноября Главное управление разведки Украины сообщило, что начало сбор информации о поставках иранского оружия в страну-агрессор Россию.
- информация о лицах, ответственных за организацию поставок - имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;
- расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией);
- расположение железнодорожных станции и портов в которых происходит загрузка-разгрузка;
- точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ;
- бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, перемещающего эти грузы.
Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный западный источник, сообщил, что власти Ирана намерены поставить кремлевскому режиму до конца года новую партию дронов-камикадзе и тысячу баллистических ракет малой дальности.
В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит в ближайшее время России баллистические ракеты малой дальности.
Ранее Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.