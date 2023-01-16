Россия готовит разные сценарии новой атаки, Путин не отказался от своей стратегической цели — разведка 16 января, 15:46 По данным разведки, Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире 24 канала.

«Сценарии и направление нападения могут быть не одни, враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в том числе, дезинформацией, делая вбросы через разные инструменты тех или иных направлений с целью нас дезориентировать», — сказал он.

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Юсов добавил, что оккупанты распространяют информацию об «экзотических направлениях» нападения, например, о высадке десанта на Одессу. По его мнению, сейчас нападение на Одессу «выглядит суицидальным направлением» для россиян, но ВСУ наблюдали и другие суицидальные действия оккупантов.

В разведке также отметили, что по состоянию на сегодня нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению в Украину.

«Путин не отказался от своей стратегической цели — геноцидной войны, уничтожения украинского народа и государства. Это означает, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.