РФ ищет оправдания своих преступлений. В ГУР объяснили, зачем Россия признала Азов «террористической организацией» 3 августа, 16:10 Россия признала Азов «террористической организацией» (Фото:azov.org.ua)

В Главном управлении разведки заявили, что через собственные нарративы и пропаганду в своих и иностранных СМИ, страна-агрессор Россия стремится сделать Азов так называемым «неонацистским полком» и оправдать удар по военнопленным в Еленовке.

«Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны», — говорится в сообщении разведки в Telegram.

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В ГУР добавили, что после ужасной казни украинских военнопленных в Еленовке Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений.

«Однако инициаторы законов руководствовались созданным в собственных СМИ образом и даже не понимали, что речь идет об отдельном отряде спецназначения государственной структуры, а не о неформальной парамилитарной группе», — заявили в ГУР.

В разведке напомнили, что отдельный отряд специального назначения Азов входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

«Это не отдельный „полк“, а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

2 августа кремлевский режим объявил Азов «террористической организацией».

29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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