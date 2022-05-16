К середине марта в плен сдались около 100 российских танкистов — разведка 16 мая, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что к середине марта в плен сдались около 100 российских танкистов.

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Ведомство заявило, что получило документальные подтверждения потерь живой силы и техники танковой армии вооруженных сил страны-агрессора России.

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В разведке добавили, что изучение и анализ полученных документов позволил установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, погибших во время ведения боевых действий, пропавших без вести, попавших в плен или получивших ранения.

В сообщении говорится, что по состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1 российской танковой армии составили 409 человек.

«Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен», — говорится в сообщении.

Разведка сообщила, что за это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов.

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