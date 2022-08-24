В разведке рассказали, есть ли угроза наземной операции со стороны Беларуси 24 августа, 12:12 Власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси (Фото:Госпогранслужба)

По данным украинской разведки, несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, угрозы наземной операции со стороны белорусского государства пока нет.

Об этом в интервью беларусскому изданию Nexta заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси.

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Юсов добавил, что Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

19 августа белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

«Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня ни малейшего желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего?» — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накапливает в Беларуси значительные силы для массированного ракетного удара по Украине.

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