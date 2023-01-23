«Почерк Герасимова». В разведке рассказали о стратегии нового командующего войсками РФ в Украине

23 января, 13:15
Поделиться:
Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Украинская разведка видит, как сейчас перемещаются и перегруппируются российские подразделения воздушно-десантных войск, и называют это «почерком» нового командующего группировкой войск РФ в Украине Валерия Герасимова.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

«"Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
«Суровикин запомнился кражей енота». Чего ожидать от Герасимова, которого «уважает Залужный», и почему Кремль боится Пригожина — интервью

По словам представителя разведки, на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками Михаилом Теплинским, после чего последнего уволили с должности.

«Прежде всего, из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска — 76-я дивизия, 106-я, 98-я… Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам», добавил Скибицкий.

Ранее Скибицкий заявлял, что российские оккупационные войска сменили тактику в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=3IxDVCGmzdY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Валерий Герасимов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X