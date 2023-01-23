«Почерк Герасимова». В разведке рассказали о стратегии нового командующего войсками РФ в Украине 23 января, 13:15 Валерий Герасимов (Фото:Минобороны РФ)

Украинская разведка видит, как сейчас перемещаются и перегруппируются российские подразделения воздушно-десантных войск, и называют это «почерком» нового командующего группировкой войск РФ в Украине Валерия Герасимова.



Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

«"Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск», — сказал он.

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По словам представителя разведки, на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками Михаилом Теплинским, после чего последнего уволили с должности.

«Прежде всего, из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска — 76-я дивизия, 106-я, 98-я… Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам», добавил Скибицкий.

Ранее Скибицкий заявлял, что российские оккупационные войска сменили тактику в Украине.