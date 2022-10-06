В Крыму оккупанты мобилизуют водителей скорой помощи и трактористов аграрных предприятий — ГУР 6 октября, 15:15 ГУР заявило, что в Крыму мобилизуют водителей скорой помощи и трактористов аграрных предприятий (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Главное управление разведки сообщило, что в оккупированном Севастополе набирает обороты «мобилизационная кампания».

В ведомстве заявили, что представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и трактористам. К примеру, в 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе, а на винодельческом предприятии Золотая балка — 100% трактористов.

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Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты.

«В течение последней недели сюда прибыло около 300 новобранцев. Мобилизированные проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47 мотострелковой дивизии и 810 бригады», — говорится в сообщении ГУР.

По данным ведомства, наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО Град. Образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовятся подразделения снайперов и саперов. Прорабатываются действия в составе БТГр и малых групп.

Разведка сообщила, что большинство личного состава — мужчины возрастом "за 40". Среди них — участники российских войн в Ичкерии, несколько «афганцев». Значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

Со стоянки длительного хранения боевой техники 810-й бригады сняты с хранения все САУ 2С3 Акация и ЗСУ-23-4 Шилка, которые удалось привести в минимальное рабочее состояние. Часть личного состава уже выехала в Донецкое и Херсонское направления.

Перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводятся специальные занятия по «политической подготовке», на которых доносятся следующие тезисы:

украинское руководство уже давно получило и поделило средства за сдачу территорий;

вам не придется участвовать в реальных боевых действиях, необходимо просто для вида пострелять;

взрывы в Крыму согласованы с Путиным, поэтому все под контролем;

мы еще ничего не начинали;

Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города « под ноль», РФ свои ракеты пока бережет.