Ракетный потенциал РФ уменьшается, оккупанты наносят удары по Украине реже и меньшим количеством ракет — разведка 29 декабря, 18:43 Украина готовится к каждой новой атаке, чтобы минимизировать последствия (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

Интервалы между российскими массированными ударами по Украине стали больше, а оккупанты используют меньшее количество ракет для атаки.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Можем заметить динамику увеличения интервалов между ракетными ударами и уменьшения количества ракет, которые были выпущены, по сравнению с первыми массированными ударами по энергетической инфраструктуре. Ракетный потенциал врага уменьшается», — сказал он.

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Юсов подчеркнул, что россияне не могут поддерживать такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности, и с точки зрения количества.

Он добавил, что Украина готовится к каждой новой атаке, чтобы минимизировать последствия.

По словам представителя разведки, план ракетного террора РФ длительный и нужно быть готовыми к следующим атакам.

«Очевидно они не могут сделать один залп и потратить все. Мы, к сожалению, можем рассчитывать на то, что повторы будут. Но нужно понимать, что их ракетный запас истощается. Кроме этого сами Калибры не производятся в достаточном количестве, чтобы их использовать в таких количествах», — отметил Юсов.

Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.