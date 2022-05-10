Похищенное оккупантами украинское зерно уже в Средиземном море — разведка

10 мая, 15:58
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации ведомства, наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=rOaST4mW81I

Разведка сообщила, что также есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей — свеклу, картофель, капусту.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Зерно Война России против Украины

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