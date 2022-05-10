Похищенное оккупантами украинское зерно уже в Средиземном море — разведка 10 мая, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации ведомства, наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Видео дня

Разведка сообщила, что также есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей — свеклу, картофель, капусту.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.