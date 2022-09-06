Среди них — специалисты ЗАЭС. Количество выезжающих из Энергодара жителей будет увеличиваться — ГУР 6 сентября, 08:23 По данным ГУР, все больше людей планируют покинуть Энергодар (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за ситуации на ЗАЭС количество выезжающих из Энергодара жителей будет увеличиваться, поскольку дальнейшее пребывание крайне опасно, сообщило Главное управление разведки Украины в Telegram.

Инфографика: НВ

«Между собой энергодарцы уже говорят, что можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с ядерной палкой спрогнозировать невозможно», — говорится в сообщении.

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В ГУР добавили, что увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться.

"С каждым днем количество их заявлений увеличивается, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции и, соответственно, делятся ею с другими горожанами", - заявили в ведомстве.

По данным ведомства, определенной зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который оккупанты до сих пор не допустили представителей МАГАТЭ.

В ГУР заявили, что за последние несколько недель, а особенно в последние дни, отмечается постоянная тенденция выезда жителей Энергодара из оккупированного города.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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