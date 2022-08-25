Большинство мариупольцев не собираются участвовать в так называемом «референдуме» — ГУР 25 августа, 15:21 Женщина идет около разрушенного дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки сообщило в Telegram, что большинство мариупольцев не собираются участвовать в так называемом «референдуме».

По информации ведомства, в Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов, преимущественно состоящие из двух-трех женщин, продолжают осуществлять так называемую «перепись населения».

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Ее цель – установить реальное количество людей, оставшихся в городе.

В ГУР заявили, что в неофициальных разговорах коллаборанты признают, что большинство опрошенного населения в Мариуполе отказываются участвовать в возможном «референдуме», либо прямо не отвечает на вопрос, будут ли в нем участвовать.

По их оценкам, только около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на «избирательные участки» и «проголосовать».

В подавляющем большинстве в городе осталось граждане в возрасте 45-70 лет. По признанию самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к РФ, так и к представителям оккупационных администраций.

Коллаборанты заявили, что хоть "перепись населения" и потенциальных «избирателей» до сих пор продолжается, решение о самом «референдуме» и даты его проведения кремлевский режим окончательно не определил. Вряд ли он действительно состоится, как было анонсировано, 11 сентября.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщал, что псевдореферендум о незаконной аннексии Донецкой области назначили на 11 сентября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.



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