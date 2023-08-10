Путин готовится защищать свой режим, поэтому дает Росгвардии танки — ГУР 10 августа, 19:14 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин готовится к предстоящим мятежам на территории РФ, поэтому дает Росгвардии танки.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Это очень важный сигнал, прежде всего, для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это — институт, созданный для защиты режима внутри государства. Если он дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это означает, что, в принципе, делается ставка на предстоящее подавление мятежей», — сказал он.

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Юсов добавил, что эти российские танки в будущем будут бить по гражданским москвичам.

Представитель разведки подчеркнул, что Путин привел войну в РФ собственными руками.

4 августа российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволит Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику, а госзакупки для ведения боевых действий против Украины будут проводиться по упрощенной процедуре. Российское Министерство обороны сможет заключать контракты в любой форме при закупке у единственного поставщика.

Кроме того, Путин подписал закон о призыве на срочную службу россиян в возрасте с 18 до 30 лет и закон, который вводит запрет на выезд за границу для граждан со дня вручения им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Ранее СМИ сообщали, что за июль 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов, 62% документов не было опубликовано.