«Бархатный сезон». ГУР призвало жителей Крыма сообщать координаты дислокации войск РФ
Люди отдыхают на пляже, в то время как пожар захватил российскую военную авиабазу в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)
Главное управление разведки призвало сообщать координаты дислокации российских войск в Крыму.
«Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые «популярные» места для посещения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Разведка просит сообщать:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
- места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),
- о лицах, которые «сочувствуют» оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей.
Контактный номер: +380969455341 ( Signal, WhatsApp).
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