«Бархатный сезон». ГУР призвало жителей Крыма сообщать координаты дислокации войск РФ 1 сентября, 12:06 Люди отдыхают на пляже, в то время как пожар захватил российскую военную авиабазу в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Главное управление разведки призвало сообщать координаты дислокации российских войск в Крыму.

«Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые «популярные» места для посещения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Разведка просит сообщать:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск ( желательная геопривязка с координатами),

желательная геопривязка с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск ( желательная геопривязка с координатами),

желательная геопривязка с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага ( адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),

адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы), о лицах, которые «сочувствуют» оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей.

Контактный номер: +380969455341 ( Signal, WhatsApp).



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