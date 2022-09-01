«Бархатный сезон». ГУР призвало жителей Крыма сообщать координаты дислокации войск РФ

1 сентября, 12:06
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Люди отдыхают на пляже, в то время как пожар захватил российскую военную авиабазу в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Люди отдыхают на пляже, в то время как пожар захватил российскую военную авиабазу в Новофедоровке (Фото:REUTERS/Stringer)

Главное управление разведки призвало сообщать координаты дислокации российских войск в Крыму.

«Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые «популярные» места для посещения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Разведка просит сообщать:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники,
  • точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),
  • о лицах, которые «сочувствуют» оккупантам и другим сторонникам оккупационных властей.

Контактный номер: +380969455341 ( Signal, WhatsApp).

https://www.youtube.com/watch?v=p5McFiOJgB0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым Разведка ГУР Война России против Украины

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