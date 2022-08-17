В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий — разведка 17 августа, 14:00 Обстановка на фронте может обостриться, прогнозирует разведка (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По информации украинской разведки, в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — отметил он.

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Он напомнил, что украинская разведка заявляла, что «август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами» для дальнейшего развития событий на фронте.

Юсов добавил, что сейчас активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

«Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории», — сказал он.

Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что война в Украине вступила в затяжную фазу.

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