В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий — разведка

17 августа, 14:00
Обстановка на фронте может обостриться, прогнозирует разведка (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Обстановка на фронте может обостриться, прогнозирует разведка (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По информации украинской разведки, в ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — отметил он.

Видео дня

Читайте также:
Питер Дикинсон
Питер Дикинсон
Херсон и имперские амбиции Путина. О решающем моменте войны

Он напомнил, что украинская разведка заявляла, что «август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами» для дальнейшего развития событий на фронте.

Юсов добавил, что сейчас активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

«Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории», — сказал он.

Читайте также:
Освободят ли ВСУ Херсон? Генерал Бридлав дал уверенный ответ

Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что война в Украине вступила в затяжную фазу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Разведка Фронт Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Столб дыма после взрывов в Джанкойском районе Крыма, 16 августа 2022 (Фото:@RoksolanaKrim / Twitter)
Сюжет
«Украина разоблачает блеф Кремля» /
Мировые СМИ — о значении «хладнокровных и ярких» ударов по целям РФ в Крыму и ответных угрозах Москвы
17 августа, 12:54
События
Победить и возродиться: несмотря на ужасы полугодовой войны, украинцы способны думать о будущем, массово мечтают восстановить страну, побороть коррупцию и вступить в ЕС. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Полгода спустя /
Как изменились поддержка власти украинцами за шесть месяцев войны и представление о ее финале
17 августа, 06:50
Политика
Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X