Весна и лето будут очень сложным периодом в войне — украинская разведка

24 февраля, 18:04
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Разведка сообщает, что Россия не отказалась от своих первоначальных планов (Фото:Генштаб)

Разведка сообщает, что Россия не отказалась от своих первоначальных планов (Фото:Генштаб)

Разведка предупреждает, что весна и лето этого года будут сложным периодом в войне. Украинские силы понимают это и готовятся.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает Укринформ.

Скибицкий подчеркнул, что ситуация остается очень сложной, ведь Россия не отказалась от своих первоначальных планов.

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«Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами», — сказал представитель разведки.

Он напомнил, что несмотря на отдельные маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель Кремля — полная оккупация Донбасса — за целый год так и не достигнута из-за действий ВСУ.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщал, что стратегическая цель РФ — захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а до лета — захватить Донецкую и Луганскую области.

https://www.youtube.com/embed/MwF1Rxn9mcM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка

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