Украина находится в преддверии очень активной фазы войны: в разведке рассказали, чего ждать на фронте 1 февраля, 14:11 В разведке предупреждают, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны (Фото:Генштаб)

По данным украинской разведки, Украина находится в преддверии очень активной фазы войны, которая придется на февраль и март.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

«Скоро уже следующий Рамштайн, где будут очередные новости о военной поддержке Украины. Поэтому частично мобилизованные, а также преступники из Вагнера и других так называемых частных военных компаний продолжают бросать на штурмовые действия», — сказал он.

Видео дня

Юсов добавил, что украинцы воюют умением, а не количеством, поэтому войска РФ теряют гораздо больше живой силы, чем ВСУ.

«Мастерство и мотивация украинских воинов плюс техника, плюс вооружение — как наше, так и помощь от партнеров — это то, что в конечном итоге переломит и ход этих наступательных действий. Поэтому да, действительно, мы находимся в активной фазе. Февраль-март — это будут очень активные действия. Учитывая состояние войск, которое есть у рашистов, ничего другого, кроме как воевать количеством у них не остается», — отметил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины. Он подчеркнул, что украинские защитники готовятся ко всему и западные союзники сейчас поддерживают Украину значительно сильнее, чем год назад.