Потери в подразделениях боевиков ОРДЛО иногда достигали 100% личного состава при наступлении ВСУ — разведка 18 сентября, 18:40 Оккупанты при отступлении с территории Харьковской области оставили более 200 единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Войска РФ бросали "мобилизованных" из ОРДЛО на позициях без поддержки и помощи при отступлении, поэтому по данным разведки, потери в подразделениях террористов «Л/ДНР» иногда достигали 100% личного состава.

Пресс-служба ГУР Минобороны пишет, что назревает конфликт между представителями России и «мобилизованными с территории ЛДНР».

«Поскольку при отступлении россияне бросали „мобилизованных“ на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях боевиков ОРДЛО иногда достигали 100% личного состава», — говорится в сообщении.

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Также, по данным разведки, оккупанты при отступлении с территории Харьковской области оставили более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили. Наибольшее число техники было оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы, пишет ГУР.

Ведомство также отмечало, что госпитали на территории России отказываются лечить боевиков из террористических организаций «Л/ДНР», которые отправились на фронт добровольно.

Ранее сообщалось, что оккупанты могут принудительно мобилизовать жителей временно захваченных территорий Украины, которым выдают российские паспорта.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия, по данным Генштаба, потеряла около 54 480 своих военных, а за минувшие сутки — 230. Также оккупанты потеряли почти 14 000 единиц техники.

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