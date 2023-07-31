«Ловили людей на улице». В ГУР рассказали, сколько мужчин Россия принудительно мобилизовала на оккупированных территориях Украины 31 июля, 11:56 В ГУР заявили, что на оккупированных территориях Украины РФ принудительно мобилизовала около 60 тысяч мужчин (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

С начала 2022 года РФ на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 до 60 тысяч мужчин.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк, сообщает пресс-служба украинской разведки в Telegram.

«Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей — просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй — на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую», — сказал представитель ГУР.

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По его словам, также РФ сгоняет в оккупационное войско и студентов с оккупированных украинских территорий.

«Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет», — сказал он.

Черняк заявил, что РФ не считает жителей Донецкой и Луганской областей за людей, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют.

«Единственная реальная возможность [выжить] - сразу, при первой же возможности сдаться в плен», — сказал Черняк.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.