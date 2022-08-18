Украинская разведка показала видео уничтожения российской РЭБ

18 августа, 01:35
Российскую РЭБ уничтожили с помощью дрона (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Российскую РЭБ уничтожили с помощью дрона (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео уничтожения российской станции радиоэлектронной борьбы.

Российская техника была уничтожена с помощью беспилотника.

«В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары по месту дислокации данной станции», — сообщили в разведке.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=n5XUX5DjM2I
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Минобороны Украины Разведка РЭБ Война в Украине Война России против Украины

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