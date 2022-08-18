Украинская разведка показала видео уничтожения российской РЭБ 18 августа, 01:35 Российскую РЭБ уничтожили с помощью дрона (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео уничтожения российской станции радиоэлектронной борьбы.

Российская техника была уничтожена с помощью беспилотника.

«В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары по месту дислокации данной станции», — сообщили в разведке.

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