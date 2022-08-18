Украинская разведка показала видео уничтожения российской РЭБ
Российскую РЭБ уничтожили с помощью дрона (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало видео уничтожения российской станции радиоэлектронной борьбы.
Российская техника была уничтожена с помощью беспилотника.
«В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары по месту дислокации данной станции», — сообщили в разведке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.