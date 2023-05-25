«Нет никакого радиоактивного облака». Разведка Канады рассказала, как РФ лжет о снарядах с обедненным ураном 25 мая, 21:50 Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Россия лжет о якобы опасности радиоактивного загрязнения из-за использования Украиной бронебойных снарядов с обедненным ураном, чтобы уменьшить военную поддержку от стран Запада.

Об этом говорится в сообщении разведки Вооруженных сил Канады в Twitter.

«Нет никакого радиоактивного облака или другой необычной радиологической активности в Украине. Радиоактивность окружающей среды в Европе контролируется разными уровнями европейских правительств и Совместным исследовательским центром Еврокомиссии», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Россия «использует недостаток публичных знаний» относительно танковых боеприпасов с обедненным ураном и таким образом хочет вызвать чрезмерную общественную обеспокоенность на Западе. Разведка Канады предполагает, что Россия продолжит распространять ложную информацию для поддержки этой кампании.

«Заявления России — составляющая дезинформационной кампании, призванной уменьшить поддержку оказания Западом помощи Украине», — отметили разведчики.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии после этого напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.